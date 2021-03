“Non siamo razzisti”: il principe William risponde a Meghan Markle (Di giovedì 11 marzo 2021) Il principe William ha negato le accuse lanciate dal fratello Harry e dalla moglie Meghan Markle, sostenendo che la famiglia reale “non è affatto razzista”. rispondendo a SkyNews, il nipote della Regina Elisabetta II ha affermato di non aver ancora parlato con il fratello minore dall’intervista esplosiva con Oprah Winfrey andata in onda nel Regno Unito lunedì sera, ma intende farlo. La monarchia è scossa dalle accuse fatte da Harry e Meghan durante l’intervista trasmessa dalla Cbs, un colloquio durato due ore nel corso delle quali la duchessa di Sussex ed ex attrice, dopo aver detto addio ai doveri della corona trasferendosi a Los Angeles con il marito, ha lanciato una bordata dopo l’altra contro la famiglia reale. Sono rivelazioni shock quelle di Meghan: dal pensiero ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilha negato le accuse lanciate dal fratello Harry e dalla moglie, sostenendo che la famiglia reale “non è affatto razzista”.ndo a SkyNews, il nipote della Regina Elisabetta II ha affermato di non aver ancora parlato con il fratello minore dall’intervista esplosiva con Oprah Winfrey andata in onda nel Regno Unito lunedì sera, ma intende farlo. La monarchia è scossa dalle accuse fatte da Harry edurante l’intervista trasmessa dalla Cbs, un colloquio durato due ore nel corso delle quali la duchessa di Sussex ed ex attrice, dopo aver detto addio ai doveri della corona trasferendosi a Los Angeles con il marito, ha lanciato una bordata dopo l’altra contro la famiglia reale. Sono rivelazioni shock quelle di: dal pensiero ...

