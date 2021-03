"Non escluso l'errore umano" Cosa ha ucciso il militare dopo il vaccino? (Di giovedì 11 marzo 2021) Valentina Dardari Il pm ha sottolineato che finora non c’è nessuna correlazione evidente tra vaccino e decesso. Continuano le indagini Per la morte del militare 43enne, morto il giorno seguente aver ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca, i Nas di Catania, su delega della Procura di Siracusa, hanno avviato le indagini sulle possibili cause che hanno portato al decesso del sottufficiale della Marina militare ad Augusta, Stefano Paternò. Il militare è morto per arresto cardiocircolatorio poche ore dopo l’inoculazione del vaccino anti-Covid. Non si esclude l'errore umano I carabinieri del Nas stanno accertando eventuali responsabilità sull'intera filiera, e quindi dalla realizzazione del vaccino, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Valentina Dardari Il pm ha sottolineato che finora non c’è nessuna correlazione evidente trae decesso. Continuano le indagini Per la morte del43enne, morto il giorno seguente aver ricevuto la prima dose diAstraZeneca, i Nas di Catania, su delega della Procura di Siracusa, hanno avviato le indagini sulle possibili cause che hanno portato al decesso del sottufficiale della Marinaad Augusta, Stefano Paternò. Ilè morto per arresto cardiocircolatorio poche orel’inoculazione delanti-Covid. Non si esclude l'I carabinieri del Nas stanno accertando eventuali responsabilità sull'intera filiera, e quindi dalla realizzazione del, ...

