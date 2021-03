“Non diffamò Benigni e la moglie”. Assolto l’architetto che parlò di abusi edilizi nella villa dell’attore (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Tribunale di Roma ha Assolto l’architetto Nicolino Di Battista, imputato per calunnia nei confronti dell’attore Roberto Benigni e della moglie Nicoletta Braschi. La coppia, nel 2006 aveva dato l’incarico di svolgere lavori di ristrutturazione nella loro abitazione romana, a villa Appia delle Sirene. Al tribunale civile, nel 2013, Di Battista aveva poi accusato la moglie del premio Oscar e «i funzionari comunali Luca Odevaine e Massimo Miglio di avere concorso in condotte illecite idonee ad integrare il reato di abuso edilizio». Odevaine era all’epoca vicecapo di Gabinetto del sindaco Veltroni. Non era ancora stato coinvolto in Mafia Capitale. Benigni e la moglie avevano detto: “Mai chiesti favori ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Tribunale di Roma haNicolino Di Battista, imputato per calunnia nei confrontiRobertoe dellaNicoletta Braschi. La coppia, nel 2006 aveva dato l’incarico di svolgere lavori di ristrutturazioneloro abitazione romana, aAppia delle Sirene. Al tribunale civile, nel 2013, Di Battista aveva poi accusato ladel premio Oscar e «i funzionari comunali Luca Odevaine e Massimo Miglio di avere concorso in condotte illecite idonee ad integrare il reato di abusoo». Odevaine era all’epoca vicecapo di Gabinetto del sindaco Veltroni. Non era ancora stato coinvolto in Mafia Capitale.e laavevano detto: “Mai chiesti favori ...

