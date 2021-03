Non basta sempre la quarantena, il Covid spaventa i dirigenti: anche Galliani costretto al ricovero in ospedale (Di giovedì 11 marzo 2021) L'era pandemica spaventa noi comuni mortali, ma anche i celebratissimi protagonisti del mondo del pallone. Non è bastato il famigerato "protocollo anti-virus", non sono servite tutte le cautele del caso: decine di giocatori sono rimasti contagiati creando più di un problema ad allenatori e compagni di squadra. L'ultimo in ordine di tempo è Juan Jesus, difensore della Roma: il brasiliano, già in isolamento da mercoledì scorso per via di un contatto con un altro contagiato prima della gara con la Fiorentina, sta comunque bene e prosegue la sua quarantena. Va detto che tutti quanti, per fortuna, dopo il necessario isolamento, hanno recuperato e sono tornati in campo (qualcuno con qualche piccola difficoltà). Qualche problema in più, invece, è toccato a dirigenti e non-atleti. A settembre Aurelio De ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) L'era pandemicanoi comuni mortali, mai celebratissimi protagonisti del mondo del pallone. Non èto il famigerato "protocollo anti-virus", non sono servite tutte le cautele del caso: decine di giocatori sono rimasti contagiati creando più di un problema ad allenatori e compagni di squadra. L'ultimo in ordine di tempo è Juan Jesus, difensore della Roma: il brasiliano, già in isolamento da mercoledì scorso per via di un contatto con un altro contagiato prima della gara con la Fiorentina, sta comunque bene e prosegue la sua. Va detto che tutti quanti, per fortuna, dopo il necessario isolamento, hanno recuperato e sono tornati in campo (qualcuno con qualche piccola difficoltà). Qualche problema in più, invece, è toccato ae non-atleti. A settembre Aurelio De ...

