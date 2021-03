Niente riti né iscritti. Il Covid manda in crisi la massoneria (Di giovedì 11 marzo 2021) La pandemia mette in crisi anche la massoneria. Niente entrate, ma poche uscite. Potrebbe descriversi così il ‘bilancio’ del Grande Oriente d’Italia, l’organizzazione massonica più antica e più numerosa nel nostro Paese, con sede al Vascello sul colle romano del Gianicolo, nel primo anno di Covid, così come la traccia all’AdnKronos il Gran Maestro del Goi, Stefano Bisi. “Il rito di iniziazione, la cui cerimonia prevede anche contatti fisici, è vietato dalle attuali norme anti-Covid e dunque nessuno si può oggi iscrivere al Goi, le iscrizioni sono ferme. Per fortuna, son quasi fermi anche gli ‘assonnamenti’ di chi chiede di lasciare la loggia. Ma ogni anno entravano da noi almeno un migliaio di persone”, riferisce. Il rito iniziatico prevede una sua complessità, che non si può evitare. Dopo che un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) La pandemia mette inanche laentrate, ma poche uscite. Potrebbe descriversi così il ‘bilancio’ del Grande Oriente d’Italia, l’organizzazione massonica più antica e più numerosa nel nostro Paese, con sede al Vascello sul colle romano del Gianicolo, nel primo anno di, così come la traccia all’AdnKronos il Gran Maestro del Goi, Stefano Bisi. “Il rito di iniziazione, la cui cerimonia prevede anche contatti fisici, è vietato dalle attuali norme anti-e dunque nessuno si può oggi iscrivere al Goi, le iscrizioni sono ferme. Per fortuna, son quasi fermi anche gli ‘assonnamenti’ di chi chiede di lasciare la loggia. Ma ogni anno entravano da noi almeno un migliaio di persone”, riferisce. Il rito iniziatico prevede una sua complessità, che non si può evitare. Dopo che un ...

