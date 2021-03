Nessun incidente dell'energia della storia ha il significato di Fukushima (Di giovedì 11 marzo 2021) Dieci anni fa l’incidente di Fukushima. Va ricordato per onorare la memoria delle vittime, ma anche per il significato che racchiude. Gli incidenti della storia del nucleare civile sono stati tre: Three Mile Island negli Stati Uniti nel 1979, Chernobyl in Ucraina nel 1986 e Fukushima in Giappone nel 2011. Seppure in termini di vite e di salute pubblica, e d’impatto sull’ambiente Chernobyl fu ben più grave, Nessun altro incidente dell’energia dell’intera storia ha il significato di quello di Fukushima. L’impianto nucleare fu costruito con le misure ingegneristiche di protezione dagli incidenti, anche dal maremoto, ma accadde che l’onda ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Dieci anni fa l’di. Va ricordato per onorare la memoriae vittime, ma anche per ilche racchiude. Gli incidentidel nucleare civile sono stati tre: Three Mile Island negli Stati Uniti nel 1979, Chernobyl in Ucraina nel 1986 ein Giappone nel 2011. Seppure in termini di vite e di salute pubblica, e d’impatto sull’ambiente Chernobyl fu ben più grave,altro’interaha ildi quello di. L’impianto nucleare fu costruito con le misure ingegneristiche di protezione dagli incidenti, anche dal maremoto, ma accadde che l’onda ...

