Nel ricordo di Paolo Dieci, guardando alle diaspore (Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – "Cosa direbbe Paolo Dieci davanti a quello che sta succedendo lungo la rotta balcanica o davanti al fatto che la legge sullo ius soli sui nuovi italiani ancora non vede la luce? Ci direbbe di essere più proattivi. E poi sarebbe indignato e addolorato, con la tipica gentilezza che lo caratterizzava". Così la portavoce dell'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi), Silvia Stilli, nel corso di un incontro online per commerare il secondo anniversario della morte di Dieci, presidente del Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli (Cisp) deceduto con altre 156 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio del volo Ethiopian Airlines 302 diretto a Nairobi. L'aereo si schiantò al suolo pochi minuti dopo il decollo dalla capitale etiope Addis Abeba il 10 marzo 2019.

