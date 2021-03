Nel piano vaccini le immunizzazioni in azienda "a prescindere dall'età" (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Presto sarà possibile, "qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano", vaccinare all'interno dei posti di lavoro, "a prescindere dall'età, fatto salvo che la vaccinazione venga realizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione". E' quanto prevede la bozza del nuovo piano vaccini che è stato presentato oggi alle Regioni. 5 categorie prioritarie Cinque categorie prioritarie: a partire dalle persone con estrema fragilità, e poi a scendere per età, dagli over 70 (categoria 2) fino al resto della popolazione generale (categoria 5). Questo il dettaglio delle categorie: - Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); - Categoria 2: Persone di ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Presto sarà possibile, "qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano", vaccinare all'interno dei posti di lavoro, "a'età, fatto salvo che la vaccinazione venga realizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione". E' quanto prevede la bozza del nuovoche è stato presentato oggi alle Regioni. 5 categorie prioritarie Cinque categorie prioritarie: a partiree persone con estrema fragilità, e poi a scendere per età, dagli over 70 (categoria 2) fino al resto della popolazione generale (categoria 5). Questo il dettaglio delle categorie: - Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); - Categoria 2: Persone di ...

