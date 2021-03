Nel Lazio casi raddoppiati in 20 giorni, si va verso zona arancione (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – Con i nuovi dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanita’ in arrivo domani, il Lazio diventera’ zona arancione. Oltre all’indice di trasmissione del virus RT, che sette giorni fa segnava 0.98, vicinissimo a quell’1 che fa scattare il cambio di fascia, a parlare e’ l’occupazione dei posti letto. Il 9 marzo il Lazio ha superato la soglia del 30% imposta dal ministero della Salute per le terapie intensive: 31%. E i ricoveri continuano a crescere da almeno una settimana. Per i pazienti non critici, invece, al momento siamo intorno al 35%, in linea con la soglia del 40%, ma si tratta di dati in costante aumento. Analizzando la tabella dei nuovi casi, cio’ che risulta evidente e’ che in tre settimane i contagi sono raddoppiati. Mercoledi’ 17 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – Con i nuovi dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanita’ in arrivo domani, ildiventera’. Oltre all’indice di trasmissione del virus RT, che settefa segnava 0.98, vicinissimo a quell’1 che fa scattare il cambio di fascia, a parlare e’ l’occupazione dei posti letto. Il 9 marzo ilha superato la soglia del 30% imposta dal ministero della Salute per le terapie intensive: 31%. E i ricoveri continuano a crescere da almeno una settimana. Per i pazienti non critici, invece, al momento siamo intorno al 35%, in linea con la soglia del 40%, ma si tratta di dati in costante aumento. Analizzando la tabella dei nuovi, cio’ che risulta evidente e’ che in tre settimane i contagi sono. Mercoledi’ 17 ...

