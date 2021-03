Nek | inedito ed emozionante retroscena | il ‘prezioso’ regalo ricevuto da bambino

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il cantante Nek racconta undel passato: all’età di 9 anni una persona per lui importante gli ha donato un, scopriamo di cosa si tratta. L’racconto del passato di Nek (screenshot da Instagram)Ildel passato di Nek: ilspeciale e la persona che fin daha sempre creduto in lui. Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, è uno degli artisti italiani più amati e ascoltati dal pubblico italiano, da ormai molti anni. Oltre ad essere un bravissimo interprete sa suonare anche molti strumenti, tra cui il basso, la batteria, la tastiera e anche la chitarra. Artista a 360 gradi, nel corso della carriera ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Su Vanity Fair ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nek inedito

YouMovies

L'8 settembre, con Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia e, Ermal è protagonista di "Musica per ... brano scritto e cantato con J - AX e incluso, insieme all'altro" Ercole ", nel cofanetto " NON ...L 8 Settembre, con Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia e, Ermal stato protagonista di Musica per ... brano scritto e cantato con J - Ax ed incluso con l altroErcole, in un cofanetto NON ...“LUI È PEGGIO DI ME”, il “sit show” di Marco Giallini e Giorgio Panariello Domani l’ultimo appuntamento con il nuovo show della prima serata di RAI 3 ...Sanremo 2021, premio della Sala stampa Lucio Dalla: chi è il vincitore. Chi ha vinto tra i cantanti del Festival il premio dei giornalisti ...