Negli Usa campagna vaccinale sempre più spedita. Altri 1900 miliardi di aiuti (Di giovedì 11 marzo 2021) Biden domani firmerà il provvedimento. E' il più ampio intervento sociale dai tempi della 'Great Society', il pacchetto di riforme fortemente voluto da Lyndon Baines Johnson, Negli anni 60 Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 marzo 2021) Biden domani firmerà il provvedimento. E' il più ampio intervento sociale dai tempi della 'Great Society', il pacchetto di riforme fortemente voluto da Lyndon Baines Johnson,anni 60

Advertising

Agenzia_Ansa : Arkansas vara la legge sull'aborto più severa negli Usa Nessuna eccezione per stupri, incesti e anomalie fetali. Ch… - Capezzone : Su @atlanticomag l’analisi di @Musso___ : svolta inflazionista Usa, tedeschi all’offensiva e Bce in trappola, che f… - demartin : Mentre da noi fiorisce il genere letterario: 'Mi hanno vaccinato, ma non avrebbero dovuto', negli USA: 'Vaccini per… - Dakini02478820 : RT @jimmomo: La svolta inflazionista negli Usa, tedeschi all'offensiva e Bce in trappola: la nostra ora d'aria sta per finire, che farà Mar… - Fcastelnuovo : @RobertoBurioni Speriamo solo lo lanci i come negli USA qualche giorno fa -