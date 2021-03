Nazionale, Immobile: “Fieri di questa Italia, vogliamo un grande Europeo” (Di giovedì 11 marzo 2021) “La Lazio sta vivendo un momento di stanchezza, ma siamo pronti per ricaricare le pile per il finale di campionato e soprattutto per l’Europeo, perché è una competizione a cui teniamo molto, ci siamo presentati al meglio riuscendo a riportare i tifosi a tifare con entusiasmo la Nazionale e questo ci rende orgogliosi con voglia di fare un grande Europeo”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ai microfoni di RTL 102.5. Il centravanti biancoceleste è tornato anche sulla cerimonia di ieri in Campidoglio con la consegna della Scarpa d’Oro. “Prendere questo premio al Campidoglio, soltanto questo poteva sostituire il fatto di non averlo ricevuto insieme ai miei tifosi allo stadio come si è sempre fatto“. Ancora Immobile. “È un riconoscimento che mi dà ancora di più la voglia ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) “La Lazio sta vivendo un momento di stanchezza, ma siamo pronti per ricaricare le pile per il finale di campionato e soprattutto per l’, perché è una competizione a cui teniamo molto, ci siamo presentati al meglio riuscendo a riportare i tifosi a tifare con entusiasmo lae questo ci rende orgogliosi con voglia di fare un”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Ciro, ai microfoni di RTL 102.5. Il centravanti biancoceleste è tornato anche sulla cerimonia di ieri in Campidoglio con la consegna della Scarpa d’Oro. “Prendere questo premio al Campidoglio, soltanto questo poteva sostituire il fatto di non averlo ricevuto insieme ai miei tifosi allo stadio come si è sempre fatto“. Ancora. “È un riconoscimento che mi dà ancora di più la voglia ...

