Napoli, Koulibaly scontento: sta pensando alla cessione in estate (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il colosso senegalese Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare la maglia azzurra durante la prossima finestra di calciomercato. Il suo rendimento è calato di molto nell’ultima stagione e sembrerebbe voler cambiare aria. Secondo quanto riportato da tuttosport infatti il difensore partenopeo starebbe pensando ad una avventura in Germania, e più precisamente al Bayern Monaco campione di tutto. I bavaresi infatti lasceranno liberi Alaba e Boateng e dovranno rimpiazzarli adeguatamente. D’altro canto il Napoli si appresta ad una vera e propria rivoluzione a partire dal cambio di guida in panchina fino a molti dei giocatori oggi presenti in rosa. Per fare cassa serve una cessione di eccezione e Koulibaly in questo momento sembra quello più ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il colosso senegalese Kalidoupotrebbe lasciare la maglia azzurra durante la prossima finestra di calciomercato. Il suo rendimento è calato di molto nell’ultima stagione e sembrerebbe voler cambiare aria. Secondo quanto riportato da tuttosport infatti il difensore partenopeo starebbead una avventura in Germania, e più precisamente al Bayern Monaco campione di tutto. I bavaresi infatti lasceranno liberi Alaba e Boateng e dovranno rimpiazzarli adeguatamente. D’altro canto ilsi appresta ad una vera e propria rivoluzione a partire dal cambio di guida in panchina fino a molti dei giocatori oggi presenti in rosa. Per fare cassa serve unadi eccezione ein questo momento sembra quello più ...

