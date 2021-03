Napoli, figlio anziana in fila per il vaccino: “Un vero supplizio” (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“All’interno dei padiglioni l’assistenza è stata splendida, ma non è degno di un Paese civile far attendere ore e ore, in fila e in piedi, persone anziane, molte anche claudicanti, assembrate, per la somministrazione del vaccino”. E’ lo sfogo di Serafino Perugino, imprenditore e figlio di un’anziana donna alla quale oggi è stato inoculato il vaccino contro il Sars-Cov-2, nella struttura appositamente allestita nella Mostra d’Oltremare di Napoli. “Mia madre sta tutto sommato bene – ha aggiunto Perugino – ma ciononostante dopo tutta quest’attesa, è crollata per la stanchezza. Sono riuscito a farmi dare una sedia a rotelle sulla quale farla accomodare manifestando ad alta voce tutta la mia disapprovazione”. “All’esterno della Mostra, – dice ancora – c’era ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“All’interno dei padiglioni l’assistenza è stata splendida, ma non è degno di un Paese civile far attendere ore e ore, ine in piedi, persone anziane, molte anche claudicanti, assembrate, per la somministrazione del”. E’ lo sfogo di Serafino Perugino, imprenditore edi un’donna alla quale oggi è stato inoculato ilcontro il Sars-Cov-2, nella struttura appositamente allestita nella Mostra d’Oltremare di. “Mia madre sta tutto sommato bene – ha aggiunto Perugino – ma ciononostante dopo tutta quest’attesa, è crollata per la stanchezza. Sono riuscito a farmi dare una sedia a rotelle sulla quale farla accomodare manifestando ad alta voce tutta la mia disapprovazione”. “All’esterno della Mostra, – dice ancora – c’era ...

