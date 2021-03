Napoleone, nel bicentenario della morte è guerra della memoria. Anche lui “razzista e sessista” (Di giovedì 11 marzo 2021) Commemorare o non commemorare la figura di Napoleone? Il presidente Emmanuel Macron, in ogni caso, ha già deciso. E il 5 maggio prossimo celebrerà il bicentenario della morte, in quanto l’imperatore è “una figura maggiore della nostra storia”. Ma la celebrazione di Napoleone nella Francia infettata dal politicamente corretto suscita dibattito. Su Napoleone guerra della memoria in Francia Il primo imperatore di Francia – scrive Il Foglio – è finito al centro di “una spietata “guerra memoriale” che oppone napoleonisti pronti a celebrarlo con libri, mostre e documentari, e quelli che lo ricordano soltanto per aver ripristinato la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Commemorare o non commemorare la figura di? Il presidente Emmanuel Macron, in ogni caso, ha già deciso. E il 5 maggio prossimo celebrerà il, in quanto l’imperatore è “una figura maggiorenostra storia”. Ma la celebrazione dinella Francia infettata dal politicamente corretto suscita dibattito. Suin Francia Il primo imperatore di Francia – scrive Il Foglio – è finito al centro di “una spietata “le” che oppone napoleonisti pronti a celebrarlo con libri, mostre e documentari, e quelli che lo ricordano soltanto per aver ripristinato la ...

