Myanmar | Aung San Suu Kyi accusata dai militari di corruzione Uccisi altri 6 manifestanti

Advertising

Marilenapas : RT @repubblica: Myanmar, uccisi altri sette manifestanti. Ora i militari accusano Aung San Suu Kiy di tangenti - annamaria_ff : RT @repubblica: Myanmar, uccisi altri sette manifestanti. Ora i militari accusano Aung San Suu Kiy di tangenti - repubblica : Myanmar, uccisi altri sette manifestanti. Ora i militari accusano Aung San Suu Kiy di tangenti - fainformazione : Myanmar, i militari adesso accusano Aung San Suu Kyi anche di corruzione Giovedì, il regime golpista del Myanmar h… - fainfoesteri : Myanmar, i militari adesso accusano Aung San Suu Kyi anche di corruzione Giovedì, il regime golpista del Myanmar h… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar Aung

la Repubblica

La leader della Lega Nazionale per la Democrazia avrebbe accettato, secondo i militari golpisti, un pagamento illegale di 600 mila dollari insieme a dell'oro ma senza dire da chi. Nel Paese continuano ...Sono oltre 60 le persone morte dal 1° febbraio, il giorno del golpe. Per i pustchisti la Nobel per la Pace avrebbe intascato oro e centinaia di migliaia ...La giunta militare al potere in Myanmar dopo il colpo di Stato del primo febbraio scorso ha accusato la leader de facto del Paese, Aung San Suu Kyi, di avere accettato finanziamenti illegali per ...Giovedì, il regime golpista del Myanmar ha aggiunto una nuova accusa nei confronti della leader prima estromessa ed in seguito arrestata, Aung San Suu Kyi, dichiarando che è stata corrotta per aver ac ...