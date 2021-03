Myanmar, almeno nove dimostranti uccisi nelle proteste. Nuove accuse per Aung San Suu Kyi (Di giovedì 11 marzo 2021) almeno nove manifestanti sarebbero stati uccisi e otto feriti nell’ennesimo giorno di scontri e di proteste in Myanmar dopo il golpe militare avvenuto il 1 febbraio. Le vittime nel Paese sarebbero almeno 60 mentre, stando ai dati del gruppo di monitoraggio Assistance Association for Political Prisoners, dall’inizio del golpe oltre 2 mila persone sono state incarcerate. Gli ultimi scontri sono avvenuti nella città di Myaing, nel centro del Paese dove, secondo un testimone, cinque delle vittime sono state uccise con un colpo alla testa. A Yangon, capitale economica del Paese, ad essere ucciso è stato un ragazzo di 25 anni. Le altre uccisioni sono avvenute a Mandalay, dove a perdere la vita è un trentenne e a Bago, città a nord-est di Yangon. Le morti di oggi si ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021)manifestanti sarebbero statie otto feriti nell’ennesimo giorno di scontri e diindopo il golpe militare avvenuto il 1 febbraio. Le vittime nel Paese sarebbero60 mentre, stando ai dati del gruppo di monitoraggio Assistance Association for Political Prisoners, dall’inizio del golpe oltre 2 mila persone sono state incarcerate. Gli ultimi scontri sono avvenuti nella città di Myaing, nel centro del Paese dove, secondo un testimone, cinque delle vittime sono state uccise con un colpo alla testa. A Yangon, capitale economica del Paese, ad essere ucciso è stato un ragazzo di 25 anni. Le altreoni sono avvenute a Mandalay, dove a perdere la vita è un trentenne e a Bago, città a nord-est di Yangon. Le morti di oggi si ...

