Musumeci “in Sicilia pronti a vaccinare 20 mila persone al giorno”

"Con gli hub predisposti nei capoluoghi, quando ci sarà disponibilità di vaccini, contiamo di potere vaccinare anche ventimila persone al giorno". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine di un incontro al Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo nel giorno dell'avvio dei lavori per il completamento del nuovo polo di emergenza.

