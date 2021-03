«Musica per la Rinascita» Il 18 sera concentro in Duomo (Di giovedì 11 marzo 2021) Le celebrazioni del 18 marzo a Bergamo, per le vittime del Covid-19, si concluderanno nella serata con il maestro Damiana Natali che in Duomo, dirigerà 80 artisti ed eseguirà la propria composizione Dona Pacem. Il concerto alle 21, sarà trasmesso in diretta da Bergamo TV. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 11 marzo 2021) Le celebrazioni del 18 marzo a Bergamo, per le vittime del Covid-19, si concluderanno nellata con il maestro Damiana Natali che in, dirigerà 80 artisti ed eseguirà la propria composizione Dona Pacem. Il concerto alle 21, sarà trasmesso in diretta da Bergamo TV.

Advertising

teatrolafenice : ?? Il 9 marzo 1844 i lavori fremevano qui: andava in scena per la prima volta 'Ernani' di Verdi, tratta dal dramma d… - trash_italiano : Ho un debole per Musica Leggerissima. #Sanremo2021 - repubblica : Cinque anni senza Keith Emerson, mago delle tastiere: L'11 marzo 2016 il musicista britannico del trio Emerson, Lak… - Angela96762489 : RT @Maria88365012: @axelvassallo @mina @rmc_official #Ogniannounsuccesso formidabile la 'Banda'successo intramontabile di una cantante ecce… - oathkeepergirl : RT @dontalkoutloud1: ma voi la mettete un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che sta a un pas… -