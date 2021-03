Murgia vuole imporre la neolingua | anche dire “brava” e “bella” diventa offensivo

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Michelaha fatto un altro dono (non richiesto) alle donne. Il libro “Stai zitta“ (Einaudi) nel quale si prefigge di sfatare i luoghi comuni del maschilismo imperante. Combatte il linguaggio sessista, cioè tutte quelle sedimentazioni lessicali che risultano urticanti per lapoliticamente corretta. In pratica le riesce a metà: oppone ai luoghi comuni di maschi poco educati altrettanti luoghi comuni. Attingendo a quella cultura del vittimismo che in primis sono proprio le donne a rifiutare.difendele quote che molte femministe rinnegano Sulla questione quote laè categorica. Servono eccome. Inutile il fatto che una femminista illustre come Luciana Castellina abbia ribadito che questa lotta è da superare. Perché non si può far passare la valorizzazione delle donne come ...