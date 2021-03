MOVIOLA – Manchester United-Milan | era rigore Bailly su Brahim Diaz?

Advertising

sportface2016 : #ManchesterUnitedMilan, episodio da moviola: era rigore su #BrahimDiaz? - cmdotcom : #EuropaLeague, la MOVIOLA LIVE: il Var annulla un gol di #Kessie. #Martial giù, niente rigore #manchestermilan… - sportface2016 : #ManchesterUnitedMilan, gol annullato dal #Var a #Kessie: il video - sportli26181512 : Europa League, la MOVIOLA LIVE: annullato l'1-0 di Leao: Dopo gli ottavi di finale d'andata di Champions League di… - PianetaMilan : .@EuropaLeague, #ManchesterUnitedMilan: la #moviola minuto per minuto | #LIVE - #UEL #EuropaLeague #ManUtdMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Manchester

... le ufficiali: Leao prima punta, c è Tomori 2 ORE FA Champions League, classifiche e risultati gironi - Europa League, classifiche e risultati gironi LaLIVE diUnited - Milan 5 ...Gli episodi dapiù discussi del match traUnited e Milan, in particolare una rete annullata in avvio. Un inizio di gara già subito discusso quello traUnited e Milan . Le due rivali ad ...42 Dopo gli ottavi di finale d’andata di Champions League di martedì e mercoledì, si giocano questa sera le sfide di Europa League con in campo il Milan alle 18.55 in casa del Manchester United e la R ...Annullati due goal al Milan in undici minuti: prima fuorigioco di Rafael Leao, poi il VAR segnala un fallo di mano di Kessié.