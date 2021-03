Motomondiale: test Losail, Yamaha domina nella quinta giornata (Di giovedì 11 marzo 2021) Losail, 11 mar. - (Adnkronos) - Yamaha al potere nella quinta giornata di test di Losail, la penultima prima della gara che il 28 marzo, su questo stesso tracciato qatariota, aprirà il Mondiale. Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo: 1:53.244. L'altro pilota del team ufficiale, Fabio Quartararo, ha chiuso terzo, tra loro si è infilato Franco Morbidelli (Petronas), ad appena 79 millesimi da Vinales. Per la Casa giapponese ottime notizie anche da Valentino Rossi, ottavo, per la prima volta sceso sotto il tempo di 1:54. Yamaha super competitiva sia sul giro secco sia sul passo gara, si candida a un ruolo da protagonista nel Mondiale 2021. La giornata è stata particolarmente interessante anche per le prestazioni degli altri piloti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021), 11 mar. - (Adnkronos) -al poteredidi, la penultima prima della gara che il 28 marzo, su questo stesso tracciato qatariota, aprirà il Mondiale. Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo: 1:53.244. L'altro pilota del team ufficiale, Fabio Quartararo, ha chiuso terzo, tra loro si è infilato Franco Morbidelli (Petronas), ad appena 79 millesimi da Vinales. Per la Casa giapponese ottime notizie anche da Valentino Rossi, ottavo, per la prima volta sceso sotto il tempo di 1:54.super competitiva sia sul giro secco sia sul passo gara, si candida a un ruolo da protagonista nel Mondiale 2021. Laè stata particolarmente interessante anche per le prestazioni degli altri piloti, ...

