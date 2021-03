MotoGP, Rossi sorride: 'Mai stato così veloce in Qatar' (Di giovedì 11 marzo 2021) A volte bastano pochi giorni per cambiare l'umore di un pilota, con la giusta modifica ed un bel risultato al momento giusto. Un qualcosa di simile è accaduto a Valentino Rossi che, dopo aver chiuso ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 11 marzo 2021) A volte bastano pochi giorni per cambiare l'umore di un pilota, con la giusta modifica ed un bel risultato al momento giusto. Un qualcosa di simile è accaduto a Valentinoche, dopo aver chiuso ...

