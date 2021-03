MotoGP, Franco Morbidelli: “Le Ducati vanno molto forte, saranno dure da battere” (Di venerdì 12 marzo 2021) Franco Morbidelli ha concluso al secondo posto la penultima giornata dei test di MotoGP a Losail (Qatar). Nelle sessioni dedicate ai team della classe regina che si stanno preparando all’esordio iridato proprio su questo circuito il 28 marzo, le Yamaha hanno impressionato per il risultato in sé e per sé, visto che tre M1 si sono posizione ai primi tre posti. Tuttavia, a quanto pare, il contesto agonistico ha detto anche altro. La Ducati, infatti, su questa pista ha messo in mostra un grande passo e soprattutto sulla durata ha fatto vedere le cose migliori. A sottolineare la velocità della Rossa è stato proprio Morbidelli, affermando come il layout sia particolarmente adatto alla moto di Borgo Panigale: “La situazione è diventata più nitida: sembra che le Ducati, soprattutto le ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)ha concluso al secondo posto la penultima giornata dei test dia Losail (Qatar). Nelle sessioni dedicate ai team della classe regina che si stanno preparando all’esordio iridato proprio su questo circuito il 28 marzo, le Yamaha hanno impressionato per il risultato in sé e per sé, visto che tre M1 si sono posizione ai primi tre posti. Tuttavia, a quanto pare, il contesto agonistico ha detto anche altro. La, infatti, su questa pista ha messo in mostra un grande passo e soprattutto sulla durata ha fatto vedere le cose migliori. A sottolineare la velocità della Rossa è stato proprio, affermando come il layout sia particolarmente adatto alla moto di Borgo Panigale: “La situazione è diventata più nitida: sembra che le, soprattutto le ...

