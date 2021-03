Mosè Principe schiera i suoi ‘Civici in Comune’: alternativi a Mastella, sì alla coalizione riformista (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Con riferimento al prossimo appuntamento autunnale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Benevento, il gruppo civico «Civici in Comune» intende partecipare, con spirito inclusivo e solidale, al tavolo della costituenda coalizione riformista, politico-civica, alternativa all’attuale amministrazione”. Così in una nota stampa Claudio Mosè Principe. Che aggiunge: “Il nostro impegno, nel rispetto del lavoro, del ruolo e dell’impegno di Tutti e di Ciascuno, è proteso a fornire un fattivo apporto programmatico per contribuire a definire i cardini di un progetto di rilancio della città”. “Benevento, a nostro avviso, – prosegue Principe – ha bisogno di un inedito sforzo comune che abbia l’ambizione, come è stato giustamente detto, di mettere insieme le migliori ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Con riferimento al prossimo appuntamento autunnale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Benevento, il gruppo civico «Civici in Comune» intende partecipare, con spirito inclusivo e solidale, al tavolo della costituenda, politico-civica, alternativa all’attuale amministrazione”. Così in una nota stampa Claudio. Che aggiunge: “Il nostro impegno, nel rispetto del lavoro, del ruolo e dell’impegno di Tutti e di Ciascuno, è proteso a fornire un fattivo apporto programmatico per contribuire a definire i cardini di un progetto di rilancio della città”. “Benevento, a nostro avviso, – prosegue– ha bisogno di un inedito sforzo comune che abbia l’ambizione, come è stato giustamente detto, di mettere insieme le migliori ...

Benevento - Fronte mastelliano, Ucci: ascoltare la voce degli stakeholders cittadini E con Mosè Principe, ormai da tempo insieme al cugino Enzo Russi tornati entrambi nell'orbita ceppalonica. Mastella guarda con attenzione al coacervo di forze che va sedimentandosi contro di lui. E ...

