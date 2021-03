Morto Lou Ottens | inventore delle musicassette | addio all’uomo che rese la musica “tascabile”

Advertising

Agenzia_Ansa : È morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cu… - Corriere : Morto Lou Ottens, inventore delle musicassette: ha rivoluzionato la musica - HuffPostItalia : Morto a 94 anni Lou Ottens, inventò le musicassette. Oltre 100 miliardi di esemplari venduti - IlFattoNisseno : Addio a Lou Ottens, è morto il rivoluzionario inventore delle musicassette - PaganoAlexander : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia È morto Lou Ottens, l’uomo che inventò la musicassetta - -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Lou

Ottens, l'inventore, negli anni '60, della musicassetta. È scomparso all'età di 94 anni nella sua casa di Duizel, nei Paesi Bassi, come riferiscono i media olandesi. Grazie a lui la musica è ...L'ingegnere olandese aveva 94 anni, la sua idea ebbe un successo enorme: dagli anni Sessanta in poi sono stati venduti oltre 100 miliardi di esemplari. Partecipò poi negli anni Settanta anche allo ...Lou Ottens: morto il padre delle musicassette. La storia dell’ingegnere olandese Lou Ottens è legata all’invenzione delle musicassette, a quella “rivoluzione” straordinar ...I familiari di Stefano Paternò, il marinaio di 43 anni, residente a Misterbianco, morto il 9 marzo nella sua abitazione qualche ora dopo la somministrazione del vaccino, hanno presentato un esposto in ...