Morto Lou Ottens | negli anni ’60 inventò la musicassetta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 marzo 2021) Èall’età di 94Lou, l’uomo chela, uno strumento che perha accompagnato la vita di milioni di persone. Le cassette, infatti, permettevano di ascoltare la musica anche fuori casa e potevano essere contenute in una tasca. Chi era Loufu un ingegnere della Philips, noto marchio di elettronica. Con l’invenzione dellamandò in pensione i nastri a bobina che non erano facili da trasportare. L’obiettivo era dunque quello di creare uno strumento maneggevole per rendere la musica alla portata di tutti. L’ingegnere chiese alla Philips una licenza per il nuovo dispositivo che venne realizzato anche da altri produttori, consacrandola a livello mondiale. La ...