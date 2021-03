Morto dopo prima dose AstraZeneca, il vaccino non era del lotto incriminato (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ Morto ieri in clinica ad Acerra (Napoli) dopo un ricovero per un improvviso malore, e lunedì scorso aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, una dose non appartenente al lotto oggi bloccato dall’Aifa. I familiari di Vincenzo Russo, operatore scolastico di 58 anni, chiedono comunque che si accerti ogni eventuale correlazione tra il decesso dell’uomo e la somministrazione del siero. In seguito alla loro denuncia, sporta al commissariato della Polizia di Stato di Acerra, la Procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche del 58enne deceduto ieri nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra. La salma sarà sottoposta ad esame autoptico. Il 58enne, residente ad Afragola, prestava ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ieri in clinica ad Acerra (Napoli)un ricovero per un improvviso malore, e lunedì scorso aveva ricevuto ladel, unanon appartenente aloggi bloccato dall’Aifa. I familiari di Vincenzo Russo, operatore scolastico di 58 anni, chiedono comunque che si accerti ogni eventuale correlazione tra il decesso dell’uomo e la somministrazione del siero. In seguito alla loro denuncia, sporta al commissariato della Polizia di Stato di Acerra, la Procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche del 58enne deceduto ieri nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra. La salma sarà sottoposta ad esame autoptico. Il 58enne, residente ad Afragola, prestava ...

