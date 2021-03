Morte Teodosio Losito, gli altri vip che potrebbero convocare oltre Rosalinda Cannavò (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosalinda Cannavò è stata convocata in Procura a Roma per essere ascoltata in qualità di persona informata sui fatti in relazione della Morte di Teodosio Losito, sceneggiatore di fiction e suo amico di cui ha parlato anche nella Casa del Grande Fratello Vip con l’ex collega di fiction Massimiliano Morra. Rosalinda Cannavò in Procura per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 11 marzo 2021)è stata convocata in Procura a Roma per essere ascoltata in qualità di persona informata sui fatti in relazione delladi, sceneggiatore di fiction e suo amico di cui ha parlato anche nella Casa del Grande Fratello Vip con l’ex collega di fiction Massimiliano Morra.in Procura per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

