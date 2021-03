Morte Astori, indagine bis: rinvio a giudizio per tre medici (Di giovedì 11 marzo 2021) La procura di Firenze ha chiesto il processo anche per il secondo filone di indagine aperto sulla Morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo del 2018 nella sua camera di albergo a Udine, dove era in ritiro con la squadra. I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio di tutti e tre gli indagati, il professor Giorgio Galanti, in veste di direttore sanitario della medicina dello Sport dell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi, Pietro Amedeo Modesti, che gli è succeduto nell’incarico, e il medico dello sport Loira Toncelli. L’udienza preliminare è fissata per il 21 ottobre. La notizia è riportata oggi dalla “Repubblica” e dal “Corriere Fiorentino”. I pm fiorentini ipotizzano il falso materiale riguardo un referto medico relativo allo strain – ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) La procura di Firenze ha chiesto il processo anche per il secondo filone diaperto sulladi Davide, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo del 2018 nella sua camera di albergo a Udine, dove era in ritiro con la squadra. I pm hanno chiesto ildi tutti e tre gli indagati, il professor Giorgio Galanti, in veste di direttore sanitario dellana dello Sport dell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi, Pietro Amedeo Modesti, che gli è succeduto nell’incarico, e il medico dello sport Loira Toncelli. L’udienza preliminare è fissata per il 21 ottobre. La notizia è riportata oggi dalla “Repubblica” e dal “Corriere Fiorentino”. I pm fiorentini ipotizzano il falso materiale riguardo un referto medico relativo allo strain – ...

