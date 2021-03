Monster Truck Championship arriva su Nextgen

(Di giovedì 11 marzo 2021) NACON e lo studio di sviluppo TEYON sono lieti di annunciare cheè da oggi disponibile su PlayStation®5 e Xbox Series XS. Dal 19 novembre, i piloti di tutto il mondo giocano ae acclamano le migliori caratteristiche del gioco: la fisica realistica dei veicoli, la profonda personalizzazione deie il divertimento quasi immediato. Inizialmente disponibile solo su PC, Xbox One e PlayStation®4, è poito su Nintendo SwitchTM e ora è disponibile per i possessori di console PlayStation®5 e Xbox Series XS! Questa versione per console next-gen include tutti i contenuti delle precedenti versioni di...

La recensione di Monster Jam Steel Titans 2, un nuovo capitolo della serie di giochi di corse su monster truck con licenza ufficiale Monster Jam. Monster Jam Steel Titans 2 dà un grosso senso di ...Truck a non finire e mondi tutti nuovi! Questo è Monster Jam Steel Titans 2! In Monster Jam Steel Titans 2 troverai i truck più amati dal pubblico all'interno di nuovi mondi a tema Monster Jam!