Monday: Sebastian Stan e Denise Gough nel trailer del film (Di giovedì 11 marzo 2021) Monday è il nuovo film con star Sebastian Stan e Denise Gough e il trailer regala le prime sequenze del progetto. Monday, il nuovo film con star Sebastian Stan, ha ora il primo trailer in attesa dell'arrivo nelle sale americane e in streaming previsto per il 16 aprile. Nel video si assiste a un incontro che dà il via a una storia d'amore, tra feste e momenti più intimi, ostacolata dalla personalità dei due protagonisti. Il film Monday è stato diretto dal regista greco Argyris Papadimitropoulos, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Rob Hayes. I protagonisti sono Sebastian Stan e Denise ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021)è il nuovocon stare ilregala le prime sequenze del progetto., il nuovocon star, ha ora il primoin attesa dell'arrivo nelle sale americane e in streaming previsto per il 16 aprile. Nel video si assiste a un incontro che dà il via a una storia d'amore, tra feste e momenti più intimi, ostacolata dalla personalità dei due protagonisti. Ilè stato diretto dal regista greco Argyris Papadimitropoulos, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Rob Hayes. I protagonisti sono...

Advertising

gaiaismoody : Appena visto il trailer di Monday The Movie e pure io voglio limonarmi selvaggiamente Sebastian Stan - MargheBadWolf : RT @_amantedelcine_: IL TRAILER DI MONDAY CON SEBASTIAN IO STO ADORANDO. - sweetbxrnes : consideratemi sottona per sebastian in monday - _amantedelcine_ : IL TRAILER DI MONDAY CON SEBASTIAN IO STO ADORANDO. - Bela_Hris : RT @bloodyrachell: *Sebastian Stan pubblica il nuovo trailer di Monday* la gente normale io che mi che guarda tutto sof… -

Ultime Notizie dalla rete : Monday Sebastian La Kioene ci prova ma Perugia scappa Monday night per la terza di ritorno alla Kioene Arena. Vitelli «Siamo riusciti ad esprimerci nei ...terzo set invece Perugia ha dimostrato tutta la sua forza e noi ci siamo un po' spenti." Sebastian ...

Le serie TV nuove e cancellate " Dicembre 2020 ... The Musical " Lo Speciale di Natale Deutschland 89 Deputy The Undoing Il Caos dopo di Te The Wilds Start-Up Moonbase 8 NCIS Cops " Una Banda di Poliziotti Tiny Pretty Things Black Monday Song ...

Monday: Sebastian Stan e Denise Gough nel trailer del film Movieplayer.it Monday: Sebastian Stan e Denise Gough nel trailer del film Monday è il nuovo film con star Sebastian Stan e Denise Gough e il trailer regala le prime sequenze del progetto. Monday, il nuovo film con star Sebastian Stan, ha ora il primo trailer in attesa dell' ...

night per la terza di ritorno alla Kioene Arena. Vitelli «Siamo riusciti ad esprimerci nei ...terzo set invece Perugia ha dimostrato tutta la sua forza e noi ci siamo un po' spenti."...... The Musical " Lo Speciale di Natale Deutschland 89 Deputy The Undoing Il Caos dopo di Te The Wilds Start-Up Moonbase 8 NCIS Cops " Una Banda di Poliziotti Tiny Pretty Things BlackSong ...Monday è il nuovo film con star Sebastian Stan e Denise Gough e il trailer regala le prime sequenze del progetto. Monday, il nuovo film con star Sebastian Stan, ha ora il primo trailer in attesa dell' ...