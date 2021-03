Misure anti-Covid revocate e riaperture “al 100%”: le persone in Texas frequentano i bar senza mascherine – Video (Di giovedì 11 marzo 2021) Mercoledì il Texas è stato il primo Stato americano a riaprire “al 100%”, nonostante gli avvertimenti degli esperti di sanità pubblica. L’annuncio del governatore repubblicano Gregg Abbott è arrivato settimana scorsa, a breve distanza da quello del presidente Joe Biden che annunciava invece l’acquisto di 100 milioni di vaccino. mascherine non più obbligatorie in Texas, con l’unica eccezione di Austin, la capitale, dove le norme anti Covid continuano a rimanere valide. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Mercoledì ilè stato il primo Stato americano a riaprire “al”, nonostante gli avvertimenti degli esperti di sanità pubblica. L’annuncio del governatore repubblicano Gregg Abbott è arrivato settimana scorsa, a breve distanza da quello del presidente Joe Biden che annunciava invece l’acquisto di 100 milioni di vaccino.non più obbligatorie in, con l’unica eccezione di Austin, la capitale, dove le normecontinuano a rimanere valide. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

