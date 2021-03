Minacce a tre presidenti di Confindustria: perquisizioni a due esponenti di Rifondazione Bergamo (Di giovedì 11 marzo 2021) Gli uomini della direzione distrettuale antimafia di Brescia che stanno indagando sulla Minacce ai tre presidenti di Confindustria (Lombardia, Bergamo e Brescia), nella mattinata di giovedì hanno effettuato una serie di perquisizioni che hanno riguardato anche due persone residenti nella nostra provincia. Al momento vige il massimo riserbo sull’ampia inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Silvio Bonfigli, ma da quanto trapela si tratta di due esponenti della Sinistra locale e in particolare di Rifondazione Comunista. A loro vengono contestati i reati di cui all’articolo 270bis (associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), 612 (Minacce) e 339 (aggravante per lesione minacciate). Il riferimento è ai tre episodi ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 marzo 2021) Gli uomini della direzione distrettuale antimafia di Brescia che stanno indagando sullaai tredi(Lombardia,e Brescia), nella mattinata di giovedì hanno effettuato una serie diche hanno riguardato anche due persone residenti nella nostra provincia. Al momento vige il massimo riserbo sull’ampia inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Silvio Bonfigli, ma da quanto trapela si tratta di duedella Sinistra locale e in particolare diComunista. A loro vengono contestati i reati di cui all’articolo 270bis (associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), 612 () e 339 (aggravante per lesione minacciate). Il riferimento è ai tre episodi ...

