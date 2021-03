Mina Settembre, Filangieri: “Serena fa schifo per quanto sa fare tutto”. Domani il debutto con ‘Canzone Segreta’ (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’incredibile successo della prima stagione di Mina Settembre, la troupe e il cast presto inizieranno già a prepararsi per girare la seconda. E intanto, ieri pomeriggio, l’attrice Christiane Filangieri è tornata in televisione per parlare del grande successo della fiction che la vede protagonista al fianco di Serena Rossi. La Filangieri ha parlato del suo rapporto con le colleghe e amiche (sia nella serie che nella vita reale) e ha ammesso che sul set la Rossi è una vera e propria leader dal ‘cuore d’oro’. “Serena fa schifo per quanto sa fare tutto. È bravissima e pensa a tutti” ha ammesso la Filangieri senza troppi mezzi termini, complimentandosi con la collega. “Sul ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’incredibile successo della prima stagione di, la troupe e il cast presto inizieranno già a prepararsi per girare la seconda. E intanto, ieri pomeriggio, l’attrice Christianeè tornata in televisione per parlare del grande successo della fiction che la vede protagonista al fianco diRossi. Laha parlato del suo rapporto con le colleghe e amiche (sia nella serie che nella vita reale) e ha ammesso che sul set la Rossi è una vera e propria leader dal ‘cuore d’oro’. “fapersa. È bravissima e pensa a tutti” ha ammesso lasenza troppi mezzi termini, complimentandosi con la collega. “Sul ...

