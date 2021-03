Militare muore dopo il vaccino AstraZeneca: 10 indagati (Di giovedì 11 marzo 2021) Un Militare in servizio ad Augusta, Sircusa, Stefano Paternò di 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco, Catania, è morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 marzo 2021) Unin servizio ad Augusta, Sircusa, Stefano Paternò di 43 anni, originario di Corleone, ma residente a Misterbianco, Catania, è morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione ...

