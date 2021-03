Militare morto, il pm si vaccina con Astrazeneca: «Bisogna avere fiducia nella campagna vaccinale» (Di giovedì 11 marzo 2021) Militare morto a Siracusa: il pm lancia un appello. «Io mi sono vaccinato martedì, lo stesso giorno in cui ho ricevuto la denuncia dei familiari del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò, morto poche ore dopo il vaccino. E invito tutti a vaccinarsi, è molto importante». Lo ha detto all’Adnkronos Gaetano Bono, il pm di Siracusa che coordina l’inchiesta sulla morte del Militare avvenuta il 9 marzo. Militare morto, parla il pm di Siracusa «Quel giorno – racconta – ho ricevuto la denuncia della moglie del sottufficiale Stefano Paternò. Mi hanno detto che il loro congiunto si era sentito male dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca e che era morto. Io ho subito dato disposizioni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021)a Siracusa: il pm lancia un appello. «Io mi sonoto martedì, lo stesso giorno in cui ho ricevuto la denuncia dei familiari del sottufficiale della MarinaStefano Paternò,poche ore dopo il vaccino. E invito tutti arsi, è molto importante». Lo ha detto all’Adnkronos Gaetano Bono, il pm di Siracusa che coordina l’inchiesta sulla morte delavvenuta il 9 marzo., parla il pm di Siracusa «Quel giorno – racconta – ho ricevuto la denuncia della moglie del sottufficiale Stefano Paternò. Mi hanno detto che il loro congiunto si era sentito male dopo la somministrazione del vaccinoe che era. Io ho subito dato disposizioni ...

Advertising

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - ladyonorato : ++ Militare morto dopo vaccino, dieci indagati per omicidio ++ Stesso lotto di Astrazeneca di cui Aifa ha chiesto… - enrico_farda : RT @claudiocerasa: Il pm che indaga sulla morte del militare morto poco dopo essersi vaccinato dice che finora 'non c'è alcuna relazione t… - medicojunghiano : RT @scaradave: Sarà ma il militare sano morto dopo il vaccino, il nesso causa effetto lo fa pensare. #ottoemezzo -