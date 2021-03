Militare morto dopo vaccino Astrazeneca, dieci indagati per omicidio colposo. Indagine anche su morte poliziotto. Aifa blocca lotto in Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono una decina le persone che la Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degli indagati per la morte di Stefano Paternò, 43 anni, sottufficiale della Marina Militare ad Augusta, morto... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono una decina le persone che la Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degliper ladi Stefano Paternò, 43 anni, sottufficiale della Marinaad Augusta,...

Advertising

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - ladyonorato : ++ Militare morto dopo vaccino, dieci indagati per omicidio ++ Stesso lotto di Astrazeneca di cui Aifa ha chiesto… - bennaturali : RT @Corriere: Militare morto a 43 anni dopo il vaccino AstraZeneca: 10 indagati per omicidio colposo - Christi69833985 : RT @ilmessaggeroit: Militare morto dopo vaccino Astrazeneca, dieci indagati per omicidio colposo dalla Procura di Siracusa -