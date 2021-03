Militare morto dopo vaccino Astrazeneca, 10 indagati per omicidio colposo. Si indaga anche su morte poliziotto. Aifa blocca lotto in Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono una decina le persone che la Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degli indagati per la morte di Stefano Paternò, 43 anni, sottufficiale della Marina Militare ad Augusta, morto... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono una decina le persone che la Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degliper ladi Stefano Paternò, 43 anni, sottufficiale della Marinaad Augusta,...

Ultime Notizie dalla rete : Militare morto Astrazeneca, sospeso lotto in Italia: cosa c'è da sapere L'Aifa vieta in via precauzionale lotto che avrebbe causato reazioni gravi. Premier Draghi sente Von der Leyen. A Trapani, autopsia su militare morto esclude nesso con dose ricevuta Danimarca, Norvegia e Islanda hanno sospeso in via precauzionale l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in attesa di avere informazioni più chiare sul ...

Sospeso in Sicilia lotto di vaccini AstraZeneca. Nuovi accertamenti sul carabiniere morto a Trapani ... raccontato da Tp24 qualche settimana fa, del Carabiniere di Trapani morto dopo la somministrazione ... L'indagine era stata aperta dalla Procura dopo un esposto presentato dai familiari del militare. ...

Militare morto dopo vaccino, dieci indagati per omicidio Agenzia ANSA Myanmar, altri 12 morti. Il parroco-eroe in piazza "Ora il mondo ci aiuti" Bangkok. Ieri il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità una dichiarazione in cui condanna l'uso della violenza da parte dei militari, ma non ha minacciato nessuna sanzione reale ...

Vaccino AstraZeneca, indagini sui sintomi comuni dopo i decessi La terza morte sospetta è quella di un altro militare, a Trapani, morto per infarto 48 ore dopo la somministrazione del vaccino. Anche su questo decesso c’è molta cautela nel suggerire una ...

