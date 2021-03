Militare morto dopo il vaccino, Procura Siracusa dispone sequestro lotto (Di giovedì 11 marzo 2021) commenta La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro del lotto di vaccini AstraZeneca del quale faceva parte la dose inoculata a Stefano Paternò, il Militare morto per arresto cardiaco il giorno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 marzo 2021) commenta Ladiha disposto ildeldi vaccini AstraZeneca del quale faceva parte la dose inoculata a Stefano Paternò, ilper arresto cardiaco il giorno ...

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - ladyonorato : ++ Militare morto dopo vaccino, dieci indagati per omicidio ++ Stesso lotto di Astrazeneca di cui Aifa ha chiesto… - la_bolda : RT @Edda_1953: AVVISO AI NAVIGANTI Il professor Morrone consiglia a chi ha ricevuto ASTRAZENECA di controllare il lotto ricevuto https://t.… - CatelliRossella : ??Militare morto dopo il vaccino, il ministero manda gli ispettori -