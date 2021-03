Militare morto dopo il vaccino: ecco i risultati dell’autopsia (Di giovedì 11 marzo 2021) La Procura di Trapani aveva aperto nei giorni scorsi un’inchiesta su un altro decesso sospetto in Sicilia dopo la somministrazione della prima dose del vaccino Astrazeneca, ma l'autopsia avrebbe escluso qualsiasi nesso di causa ed effetto. Anche in questo caso la vittima è un esponente delle forze dell’ordine: il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco di 54 anni, vice comandante della sezione di pg presso la Procura di Trapani. Il malore ed il decesso erano avvenuti a poche ore dalla somministrazione del vaccino. L’indagine era stata aperta dalla Procura dopo un esposto presentato dai familiari del Militare. Nonostante l’esito dell’autopsia, l’Asp di Trapani sta verificando in queste ore se la dose del vaccino utilizzato faccia parte dello stesso ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 marzo 2021) La Procura di Trapani aveva aperto nei giorni scorsi un’inchiesta su un altro decesso sospetto in Siciliala somministrazione della prima dose delAstrazeneca, ma l'autopsia avrebbe escluso qualsiasi nesso di causa ed effetto. Anche in questo caso la vittima è un esponente delle forze dell’ordine: il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco di 54 anni, vice comandante della sezione di pg presso la Procura di Trapani. Il malore ed il decesso erano avvenuti a poche ore dalla somministrazione del. L’indagine era stata aperta dalla Procuraun esposto presentato dai familiari del. Nonostante l’esito, l’Asp di Trapani sta verificando in queste ore se la dose delutilizzato faccia parte dello stesso ...

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - ladyonorato : ++ Militare morto dopo vaccino, dieci indagati per omicidio ++ Stesso lotto di Astrazeneca di cui Aifa ha chiesto… - SecondoPiano : Militare morto dopo vaccino, 10 indagati per omicidio. - Pietro_Otto : RT @beatrice_tom: Solo il militare è morto per il vaccino ? Nooo...sono tanti... -

Ultime Notizie dalla rete : Militare morto Militare morto dopo vaccino Astrazeneca, 10 indagati. Aifa blocca il lotto in Italia Il Veneto: già ritirato Sono una decina le persone che la Procura di Siracusa ha iscritto nel registro degli indagati per la morte di , 43 anni, sottufficiale della Marina militare ad Augusta, morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione. Il giorno prima si era sottoposto alla prima dose di vaccino dello stesso lotto di cui oggi l'. Il procuratore ...

Siracusa: 21 indagati per la morte di Paternò avvenuta dopo la vaccinazione Il militare al quale era stato somministrato il vaccino AstraZeneca proveniente dal lotto ABV2856 sospeso da Aifa, sarebbe morto per un infarto . Il militare dell'Arma era stato male dopo avere ...

Militare morto, pm di Siracusa: "Mi sono vaccinato dopo la denuncia dei familiari, fatelo tutti" "Io mi sono vaccinato martedì, lo stesso giorno in cui ho ricevuto la denuncia dei familiari del sottufficiale della Marina militare Stefano Paternò, morto poche ore dopo il vaccino. E invito tutti ...

Vaccini, Rezza “Giusto fare accertamenti su AstraZeneca” ROMA (ITALPRESS) – “L’Ema continua a rassicurare sull’uso di questo vaccino. Sono state usate più di 8 milioni di di dosi nel ...

