Militare della base di Augusta riceve il vaccino e muore. Il racconto della moglie: "Vogliamo verità" (Di giovedì 11 marzo 2021) Catania, 11 mar – E' giallo sulla morte di Stefano Paternò, il Militare in servizio all'Arsenale di Augusta che ha perso la vita poche ore dopo aver ricevuto una dose di vaccino anti Covid. L'uomo, 43 anni, risiedeva a Misterbianco (Catania) insieme alla moglie e ai due figli di 12 e 14 anni e gli era stato iniettato il farmaco AstraZeneca nella mattinata di lunedì presso i locali dell'ospedale Militare di Augusta. Alcune ore dopo il rientro a casa il Militare avrebbe accusato i primi sintomi: una febbre che in serata si sarebbe fatta via via più forte, fino al peggioramento. Poi, la morte, avvenuta nottetempo. Nelle comunicazioni ufficiali è stato indicato l'arresto cardiaco come causa del decesso, mentre fonti mediche catanesi riferiscono di «verifiche in corso».

