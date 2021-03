Miliardari Usa, è festa nell’anno della pandemia. Ricchezze cresciute di 532 miliardi di dollari (Di giovedì 11 marzo 2021) nell’anno della pandemia i patrimoni delle 15 persone più ricche degli Stati Uniti sono aumentati del 65% superando i 1.355 miliardi di dollari (1.134 miliardi di euro). In vetta rimane Jeff Bezos di Amazon con una ricchezza di 180 miliardi di dollari, cresciuta negli ultimi 12 mesi di 67 miliardi di euro. Bezos ha beneficiato del rialzo in borsa del titolo Amazon e quindi della sua partecipazione nel gruppo. Il colosso dell’e-commerce ha registrato un boom dei ricavi grazie al forte incremento del commercio on line favorito dalle chiusure degli esercizi commerciali dettati dall’emergenza sanitaria. Al secondo posto il numero uno di Tesla Elon Musk che siede su una montagna alta 166 miliardi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021)i patrimoni delle 15 persone più ricche degli Stati Uniti sono aumentati del 65% superando i 1.355di(1.134di euro). In vetta rimane Jeff Bezos di Amazon con una ricchezza di 180di, cresciuta negli ultimi 12 mesi di 67di euro. Bezos ha beneficiato del rialzo in borsa del titolo Amazon e quindisua partecipazione nel gruppo. Il colosso dell’e-commerce ha registrato un boom dei ricavi grazie al forte incremento del commercio on line favorito dalle chiusure degli esercizi commerciali dettati dall’emergenza sanitaria. Al secondo posto il numero uno di Tesla Elon Musk che siede su una montagna alta 166di ...

Advertising

fattoquotidiano : Miliardari Usa, è festa nell’anno della pandemia. Ricchezze cresciute di 532 miliardi di dollari - acclara01 : RT @repubblica: Emirati, la mecca del vaccino per miliardari e vip di tutto il mondo: Un'inchiesta del Financial Times racconta: dalle prin… - MatLolli : RT @repubblica: Emirati, la mecca del vaccino per miliardari e vip di tutto il mondo: Un'inchiesta del Financial Times racconta: dalle prin… - moniqueagnese : RT @repubblica: Emirati, la mecca del vaccino per miliardari e vip di tutto il mondo: Un'inchiesta del Financial Times racconta: dalle prin… - RapidtestsEU : RT @repubblica: Emirati, la mecca del vaccino per miliardari e vip di tutto il mondo: Un'inchiesta del Financial Times racconta: dalle prin… -