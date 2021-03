Milano. Municipio 4 chiede l’eliminazione della pseudo pista ciclabile di viale Puglie: troppo pericolosa (Di giovedì 11 marzo 2021) Immediata eliminazione della striscia bianca tratteggiata lungo i due sensi di marcia di viale Puglie al fine di rendere più scorrevole il traffico, ma soprattutto di scongiurare possibili incidenti fra mezzi a motore e biciclette/monopattini che potrebbero causare gravi danni in primis ai conduttori di questi ultimi. E’ il contenuto di una delibera di Giunta del Municipio 4 di Milano. “Siamo preoccupati – spiega il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi – perché quella di cui stiamo parlando non è una vera pista ciclabile, una striscia bianca tratteggiata con disegno indicante “biciclette” lungo ciascuno dei due sensi di marcia di v.le Puglie. Essa infatti viene interpretata dalla quasi totalità dell’utenza in modo non ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 marzo 2021) Immediata eliminazionestriscia bianca tratteggiata lungo i due sensi di marcia dial fine di rendere più scorrevole il traffico, ma soprattutto di scongiurare possibili incidenti fra mezzi a motore e biciclette/monopattini che potrebbero causare gravi danni in primis ai conduttori di questi ultimi. E’ il contenuto di una delibera di Giunta del4 di. “Siamo preoccupati – spiega il Presidente del4 Paolo Guido Bassi – perché quella di cui stiamo parlando non è una vera, una striscia bianca tratteggiata con disegno indicante “biciclette” lungo ciascuno dei due sensi di marcia di v.le. Essa infatti viene interpretata dalla quasi totalità dell’utenza in modo non ...

