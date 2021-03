Milan | Tomori |  «C’è fiducia Potevamo battere lo United»

(Di giovedì 11 marzo 2021) Al termine di Manchester, Fikayoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Ha parlato Fikayoai microfoni di Sky Sport al termine di Manchester. Ecco le dichiarazioni del difensore centrale inglese. «Contenti del risultato? Sì, qui in casa delloè un ottimo risultato, soprattutto con un gol in trasferta. Avremmo meritato anche una vittoria, ma comunque è importante in gare così non perdere e segnare fuori casa. Possiamo prendere tanta. Credo però che avremmo potuto vincere». Leggi su Calcionews24.com

(4 - 2 - 3 - 1): G. Donnarumma; Calabria (dal 28' st Kalulu), Kjaer,, Dalot; Meitè, Kessie; Saelemaekers (dal 24' st Castillejo), Diaz (dal 24' st Tonali), Krunic; Leao. (A disp. A. ...... Kjaer era il più esperto in campo per il: 'Segnare in trasferta è sempre importante ma dobbiamo sapere che la prossima settimana ci attende un'altra gara molto complicata '.e Meité: '...