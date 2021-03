Milan, Pioli: “Risultato positivo, si poteva fare meglio. Portiamo questo club dove merita” (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Milan esce indenne dalla tana dei Diavoli Rossi. Il Manchester United, infatti, non va oltre l'1-1 con i rossoneri. Un buon Risultato in vista del ritorno, dove basterà lo 0-0 per qualificarsi.caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000" Milan Pioli, getty images/captionLE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La squadra ha giocato con grande personalità. Abbiamo provato a fare la partita, sapendo soffrire nei momenti difficile contro un avversario di qualità. Una prestazione importante che deve dare ancora più convinzione e fiducia ai miei giocatori. Quando abbiamo pescato lo United, ho pensato che fosse l'avversario giusto per noi. Stiamo lavorando per ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilesce indenne dalla tana dei Diavoli Rossi. Il Manchester United, infatti, non va oltre l'1-1 con i rossoneri. Un buonin vista del ritorno,basterà lo 0-0 per qualificarsi.caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Stefanoanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La squadra ha giocato con grande personalità. Abbiamo provato ala partita, sapendo soffrire nei momenti difficile contro un avversario di qualità. Una prestazione importante che deve dare ancora più convinzione e fiducia ai miei giocatori. Quando abbiamo pescato lo United, ho pensato che fosse l'avversario giusto per noi. Stiamo lavorando per ...

