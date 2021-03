Milan pazzo e convincente, Kjaer nel recupero gela il Manchester United: qualificazione apertissima (Di giovedì 11 marzo 2021) Kjaer ristabilisce la giustizia a Old Trafford e al teatro dei sogni è ben più di una realtà quanto il Milan sia riuscito a fare progressi e quanto sia meravigliosamente in bilico una qualificazione che sembrava impossibile. Un pareggio di importanza capitale quello che la squadra di Pioli riesce a ottenere in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale. Al gol iniziale di Diallo, l’ex Atalanta classe 2002 che ha stregato gli inglesi, risponde con un colpo di testa imperioso il danese in pieno recupero ed è francamente un gol meritato per quanto visto. Un 1-1 che regala tantissime chance di qualificazione ai rossoneri, ai quali basterebbe anche lo 0-0 a San Siro, ma guai a pensare che sia tutto in discesa, perché la squadra di ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021)ristabilisce la giustizia a Old Trafford e al teatro dei sogni è ben più di una realtà quanto ilsia riuscito a fare progressi e quanto sia meravigliosamente in bilico unache sembrava impossibile. Un pareggio di importanza capitale quello che la squadra di Pioli riesce a ottenere in casa delnell’andata degli ottavi di finale. Al gol iniziale di Diallo, l’ex Atalanta classe 2002 che ha stregato gli inglesi, risponde con un colpo di testa imperioso il danese in pienoed è francamente un gol meritato per quanto visto. Un 1-1 che regala tantissime chance diai rossoneri, ai quali basterebbe anche lo 0-0 a San Siro, ma guai a pensare che sia tutto in discesa, perché la squadra di ...

