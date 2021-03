Milan, Baresi esalta Tomori: “Ha già fatto sua la mentalità del club, che qualità. Futuro? Ecco cosa prevedo” (Di giovedì 11 marzo 2021) Parola alla "bandiera" del Milan, Franco Baresi.Le prestazioni sfoggiate dal neo centrale di difesa del Milan, Fikayo Tomori, hanno entusiasmato non poco tifosi e addetti ai lavori. Rendimento e atteggiamento convincenti sin dall’inizio, nonostante l'esigua tempistica messa a disposizione per ambientarsi in una realtà tutta nuova e difficile come quella del campionato di Serie A. L'ormai ex difensore del Chelsea sembra aver già convinto tutti a Milanello, dirigenza compresa, che sta già valutando un suo eventuale riscatto dal club londinese a fine stagione. Franco Baresi, vicepresidente del Milan, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano britannico "The Times", ha parlato del difensore inglese - nato in Canada - elogiando così le ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) Parola alla "bandiera" del, Franco.Le prestazioni sfoggiate dal neo centrale di difesa del, Fikayo, hanno entusiasmato non poco tifosi e addetti ai lavori. Rendimento e atteggiamento convincenti sin dall’inizio, nonostante l'esigua tempistica messa a disposizione per ambientarsi in una realtà tutta nuova e difficile come quella del campionato di Serie A. L'ormai ex difensore del Chelsea sembra aver già convinto tutti aello, dirigenza compresa, che sta già valutando un suo eventuale riscatto dallondinese a fine stagione. Franco, vicepresidente del, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano britannico "The Times", ha parlato del difensore inglese - nato in Canada - elogiando così le ...

