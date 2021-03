Michelle Obama parla della sua depressione: “Dobbiamo parlare di più della salute mentale” (Di giovedì 11 marzo 2021) Fonti certe provenienti da diverse parti del Mondo affermano che durante la pandemia da covid-19 sono aumentati i casi di depressione. Anche Michelle Obama ha ammesso, nel corso di una recente intervista concessa a People, di aver sofferto di episodi depressivi durante il lock down. Le sue parole hanno già fatto il giro del mondo in pochissime ore. Michelle Obama racconta il periodo di depressione durante il lock down Michelle Obama, ex first lady degli Stati Uniti d’America, ha confessato di aver avuto dei momenti difficili legati alla situazione di emergenza a causa della pandemia. La moglie di Obama, da sempre icona dei social e voce apprezzata in tutto il mondo, ha dichiarato a People: “La ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 marzo 2021) Fonti certe provenienti da diverse parti del Mondo affermano che durante la pandemia da covid-19 sono aumentati i casi di. Ancheha ammesso, nel corso di una recente intervista concessa a People, di aver sofferto di episodi depressivi durante il lock down. Le sue parole hanno già fatto il giro del mondo in pochissime ore.racconta il periodo didurante il lock down, ex first lady degli Stati Uniti d’America, ha confessato di aver avuto dei momenti difficili legati alla situazione di emergenza a causapandemia. La moglie di, da sempre icona dei social e voce apprezzata in tutto il mondo, ha dichiarato a People: “La ...

