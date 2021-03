Meteo Roma: previsioni di venerdì 12 marzo, in prevalenza nuvoloso (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Meteo di Roma per venerdì 12 marzo mostra una giornata caratterizzata dal cielo nuvoloso. Il bel sole di oggi, giovedì 11 marzo, verrà purtroppo oscurato da molte nuvole per tutta la giornata di domani. Queste nuvole porteranno secondo i metereologi alcuni deboli rovesci nelle ore serali. Non si tratterà di un peggioramento metereologico destinato a durare per molto, infatti già nella giornata di sabato 13 marzo tornerà ad esserci bel tempo. previsioni Meteo di venerdì 12 marzo a Roma Le previsioni Meteo di Roma per la giornata di venerdì 12 marzo 2021, mostrano un cielo in ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ildiper12mostra una giornata caratterizzata dal cielo. Il bel sole di oggi, giovedì 11, verrà purtroppo oscurato da molte nuvole per tutta la giornata di domani. Queste nuvole porteranno secondo i metereologi alcuni deboli rovesci nelle ore serali. Non si tratterà di un peggioramento metereologico destinato a durare per molto, infatti già nella giornata di sabato 13tornerà ad esserci bel tempo.di12Lediper la giornata di122021, mostrano un cielo in ...

Advertising

AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 13h | Meteo attuale Vento: 3.2 km/h E Raffica: 7.6 km/h Temperatura: 6.2 °C Umidità: 61 % Pr… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 12h | Meteo attuale Vento: 1.4 km/h N Raffica: 7.6 km/h Temperatura: 5.8 °C Umidità: 62 % Pr… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 11h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 3.6 km/h Temperatura: 4.6 °C Umidità: 61 % Pressio… - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Una bellissima giornata ci attende ma entro il #WEEKEND le cose cambieranno, le previsioni - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 10h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 4.0 °C Umidità: 61 % Pressio… -